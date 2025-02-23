Kılıçdaroğlu, ciddi bir ameliyat geçirdikten sonra dinlenme sürecinde olan Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" şeklinde bilgi verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada dolaşan spekülasyonlar devam ederken, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili son açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından söylediklerini ise gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş aktardı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası çalışma arkadaşlarına, "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" şeklinde bilgi verdiğini ifade etti. Bahçeli'nin ise Kılıçdaroğlu'na gösterdiği nezaket nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Dün ise Bahçeli, kendisini arayan gazeteci Nedim Şener ile bir görüşme yaparak yanıt verdi. Görüşme sonrasında Nedim Şener, Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili olarak, “Ameliyattan önceki telefonla konuştuğumdan sesi çok daha iyiydi. Yani şaşırdım. Çünkü kalp ameliyatı sonrası makinelerde falan olurda konuşmaz sanıyordum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ NE AMELİYATI GEÇİRDİ?

4 Şubat'ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki konutunda dinleniyor.