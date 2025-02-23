Yıldırım Belediyesi, Küreklidere Orman Parkı projesiyle geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. 6,5 hektarlık alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla, piknik yapacaklardan sporculara, çocuklardan doğa severlere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik birçok etkinlik ve alan oluşturulacak.

Çalışmalar kapsamında bölgeye 17 bin metrekarelik alana çocuk köyü, yürüyüş alanları ve günübirlik tesisten oluşan bir orman parkı kazandıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmanın yanında, bölgenin turistik çekiciliğini artıracağız. Bursa’nın doğa turizmi alanındaki potansiyelini daha da güçlendireceğimiz proje hem hemşehrilerimizin hayat kalitesini artıracak hem de şehre gelen ziyaretçilere unutulmaz doğa deneyimleri sunacak" dedi.



Bölgenin turizm değerini artıracak, bir cazibe merkezi haline getirecek Küreklidere Orman Parkı’nı baharda faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla orman parkının yaklaşık 2 kilometre yukarısında bulunan ve 82 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellikler sunan Küreklidere Şelalesi’nin de marka değeri artacak. Doğa ile iç içe yürüyüş parkurları, piknik alanları, restoran, çocuk köyü gibi bir çok alanla vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

Yıldırım’ın Uludağ’ın eteğine kurulmuş, vadilerle bezenmiş bir kent olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bizde bu değerlerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Cumalıkızık Orman Parkı, Balaban Orman Parkımız bu değerlerin örnekleridir. Şimdi, benzer bir çalışmayı Küreklidere Şelalesinde gerçekleştirecek olmanın heyecanın yaşıyoruz. Burayı mesire alanı olarak planlarken, doğa ile iç içe sporseverlerin memnun olacağı bir yürüyüş parkuru olacak. 3 parkurundan biri ise, Çocuk Köyü olacak. Çocuklarımız burada doğa ile iç içe eğlenerek öğrendiği ve okulların burada faaliyetle yapabildiği önemli bir proje olacak. Bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Son etabında ise şelalenin yakınında günübirlik bir tesis ile tüm misafirlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.