Kurulacak yapının, yalnızca hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, partili tüm belediyeleri denetlemesi planlanıyor.

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de ikinci Kılıçdaroğlu döneminin başladığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü genel merkezde düzenlenen bayramlaşma programında FETÖ ve yolsuzluk konularına sık sık dikkat çektiği ifade edildi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu bu kapsamda talimat verdi. Belediyelere yönelik kapsamlı bir inceleme süreci başlatılacağı aktarıldı.

Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, “Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" ifadelerini kullandı.