CHP'de 'şaibeli kurultay' davasıyla başlayan iç tartışmalar, giderek daha da derinleşiyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda parti yönetimine geri dönebileceğini belirtirken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ise böyle bir duruma kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU YAKIN ÇEVRESİNE NE ANLATTI?

Yaşanan gelişmeler yakından izlenirken, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Atik, "Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar... Ben soruları sordum ama kendi içlerinde de konuşmuşlar. Oradan bana aktarılanları söylüyorum..." dedi.

"CHP ORADAN ORAYA SAVRULUYOR"

Atik şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, partinin şu dönemdeki sürecini ilginç sözlerle anlatıyor; 'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve bir program oluşturmakla başlamalı.'

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIKLARINA REZERV KOYUYOR"

Yani Kılıçdaroğlu diyor ki ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası, CHP yeni bir aday belirlemeli diyor. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı diyor. 'Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz' diyor. Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor... İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla.

Buradan anladığım Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın da aralarının açıldığı bilgisi oldu."