CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 14-28 Mayıs tarihleri arasındaki seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Toplumun farklı kesimleri arasında barış ve demokrasi çabalarının yanlışsa, bu büyük yanlışı ben yaptım" şeklinde konuştu.

Deprem bölgelerindeki oylarının arttığını ancak bu sonuçların kendilerini tatmin etmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Oy kaybeden parti AK Parti oldu, ancak en çok konuşulan parti CHP oldu. Oy oranımız yükseldi, ancak beklediğimiz sonuca ulaşamadık. Beklentimizi karşılasaydık, gündem farklı bir yöne doğru ilerlerdi" sözlerini kullandı.

Son seçim sonuçlarının muhalefet seçmeni arasında oluşturduğu hayal kırıklığının, 2024 yerel seçimlerine yansımayacağına inandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı veya beklentilerin karşılanmaması gibi durumlar bu tür ifadelere yol açabilir. Bu söylemler yazılıp çizilir, sosyal medyada dile getirilir. Ancak ben sonuç olarak ülke halkının sağduyulu davranacağına inanıyorum," dedi ve "Umutsuzluğa yer olmadığına inandığımız bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde ekledi.