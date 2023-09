Kimya nedir, madde içerisinde bulunan özelliklerinin diğer bileşenleri oluşturmak için nasıl ve neden bir araya geldiği veya ayrıldığını bulmaktır. Yapılan testler ve bulunan nedenler ile maddelerin enerjiyle nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesini yapan dalın adıdır. Birçok insan kimyagerleri bir laboratuvarda garip sıvıları karıştıran beyaz önlüklü bilim adamları olarak düşünür, ancak gerçek şu ki bütün insanlar bir kimyacı örneğidir.

Temel kimya kavramlarını anlamak neredeyse her meslek için önemlidir. Kimya hayatımızdaki her şeyi kapsayan ve anlaşılması kolay bir parçadır. Var olan her malzeme maddeden, hatta kendi bedenlerimizden oluşur. Kimya, büyüyen ve pişirilen yiyeceklerden evlerimizi ya da bedenlerimizi temizlemek için kullanılan hatta uzay mekiği fırlatmaya kadar planlanan her şeye katılıyor. Kimya, dünyamızı tanımlamamıza ve açıklamamıza yardımcı olan fizik bilimlerinden biridir.

Kimya Dalları Nelerdir?

Kimya dalları, geniş kategorilere bölünebilmektedir. Birçoğunun günlük yaşamımız üzerinde önemli etkileri olan sayısız çalışma alanı bulunmaktadır. Kimyagerler yediğimiz yiyeceklerden ve giydiğimiz kıyafetlerden hatta evlerimizi inşa ettiğimiz malzemelere kadar birçok ürünü geliştirir. Çevremizi korumaya yardımcı olur ve yeni enerji kaynakları arar. Araştırmalar sonucu elde edilen enerji kaynakları ise yine insan hayatı için yenilik niteliğinde amaçlarda kullanılır.

Analitik kimya, maddelerin fiziksel ya da kimyasal özelliklerini tanımlamak için kalitatif ve kantitatif gözlem kullanır. Bir anlamda, tüm kimya analitik özelliklere sahiptir.

Fizikokimya, kimyayı fizikle birleştirir. Fiziksel kimyacılar madde ve enerjinin nasıl etkileşime girdiğini inceler. Termodinamik ve kuantum mekaniği fizikokimyanın önemli dallarından ikisidir.

Organik kimya özellikle karbon elementini içeren bileşenleri inceler. Karbon, karmaşık kimyasal bağlar ve çok büyük moleküller oluşturmasına izin veren birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Organik kimya “Yaşam Kimyası” olarak bilinir çünkü canlı dokuyu oluşturan tüm moleküllerin görünür bir parçası olarak karbon vardır.

İnorganik kimya, bileşenlerin bir parçası olarak karbon içermeyen metaller ve gazlar gibi materyalleri inceler. Bunları analiz ederek farklı sonuçlar elde etmeyi sağlar.

Biyokimya, canlı organizmalar içinde meydana gelen kimyasal süreçlerin incelenmesidir. Araştırmalar toplanarak geçiş çaplı verilerin sonucunda işlemlere başlanır. Verilerin elde edilmesi veya kullanılması ise zor değildir.