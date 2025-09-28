Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 7 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali, adeta görsel bir şölenle başladı.

Kınık Köyü Camisi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan festival, köy meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmi açılışını yaptı.

Ardından mehter takımının coşkulu gösterisi festival alanını inletirken, köylü kadınların yöresel kıyafetleriyle sunduğu çömlek defilesi seyircilerden büyük alkış topladı.

Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Kınık Köyü Geleneksel El Sanatları Derneği ve Köy Muhtarlığın işbirliği ile düzenlenen festivalde halk oyunları gösterileriyle renklendi. Festivalde, geçmişten günümüze uzanan kültür mirası Çömlekçilik sanatı yeniden hayat buldu.

Programın açılış konuşmasında Bilecik Vali Yardımcısı, Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, 2026 yılında Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali’ni daha kapsamlı olacağını vurgularken, "Valilik olarak, kaymakamlık olarak, belediye olarak, kültür il müdürlüğü olarak bu çalışmada ortak bir koordinasyon ve emekle 7, 8 yıl sonra tekrar Kınık çömlek festivalini düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu festivalin bizim açımızdan önemi aslında, sadece bu güzel insanları bir araya getirmenin ötesinde. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren çok daha görkemli çok daha güzel büyük bir organizasyonla beraber olacağız. Ve Kınık’ımızı Pazaryeri’mizi, Bilecik’imizi hak ettiği turizmdeki yerini alabilmesi için bir tuğlada biz koymuş olacağız. Hak ettiği yer diyorum, gerçekten Bilecik doğasıyla kültürüyle Osmanlıya başkentlik, kuruculuk yapmış olmasıyla önemli bir turizm değeri, kültür değeri, tarih değeri, fakat bizim daha çok çalışarak daha çok çaba sarf ederek bu değeri ortaya koymamız parlatmamız gerekiyor. Orta Asya’dan Osmanlı’dan getirdiğimiz değerler hala bu topraklarda insanımızın yüreğinde ve insanımızın elinde emeğinde var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hep beraber çalışarak ortaya emek sarf ederek birlikte koordinasyon içerisinde birlikte çaba içerisinde Bilecik’i ilçelerimizi ve Kınık gibi güzel köylerimizi inşallah ülkemizi ve hatta bugün ki uluslar arası dememizin sebebi budur. Dünyanın gündemine taşıyarak turizmde çok daha fazla eko sistem oluşturarak başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bu gün bunun Kınık’taki ilk adımını atıyoruz. Gelecek sene tekrar sizlerle daha büyük bir organizasyonla buluşmak dileğiyle" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise "Kınık çömlekçiler derneğimiz bu gün burada bu stantların kurulmasında gerçekten emekleri çok büyük onlara teşekkür ediyoruz. Muhtarımız çok gayret sarf etti ailecek eşiyle birlikte hepsinden Allah razı olsun. Bu köyümüzün insanı o kadar güzel ki her bir evinde tarih her bir evinde bir hikaye var bu hikayeyi topraktan sanata dönüştüren insanlarımız var. Her bir evimizde yapmış oldukları çömlekleri ekonomiye, önce kendi köylerindeki hanelerine ekonomik katkıları var. Sonra Pazaryeri ilçesine sonra ülkemize katkıları var her bir köylümüzden Allah razı olsun bu köyün insanı kültürünü değerini hala geçmişten günümüze yaşatmaya devam ediyor. Pazaryeri ilçemiz çok güzel Pazaryeri kendi içinde hem gastronomisi hem doğası turizmi, hem kültürü tarihi hem de hayvancılığı ile gerçekten kendine has Bilecik’imizin bize göre en güzel ilçelerinden bir tanesi ben bu kültürü yaşattıklarından dolayı bu kültürü gastronomiyi tarihi gelecek kuşaklara aktardıklarından dolayı hepinizin huzurunda Pazaryerili hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek yöresel ürünleri ve el emeği çömlek eşyaları inceledi. Üretici kadınlarla tek tek sohbet eden Vali Sözer, Kınık köyünün kültürel değerlerini yaşatma çabasına dikkat çekti.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Vali Yardımcısı Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer davetlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden vatandaşlar katıldı.