Önümüzdeki ay Meclis’e gelmesi planlanan düzenleme yürürlüğe girdiğinde, belgelerin doğruluğu anında doğrulanabilecek ve sahte senet mağdurlarının yaşadığı sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Ekim ayında Meclis’in gündemine gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi’nde, senetlerde karekod uygulamasına dair düzenlemeler de bulunuyor. Uygulamanın detaylarını adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

Sahteciliğin önüne geçilecek

Senet veya bonolarda karekod mecburiyeti getirilmesinin, özellikle dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyleyen Kırık, “Bugüne kadar birçok vatandaşımız sahte bono düzenlenmesi veya üzerinde oynama yapılması sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece sahtecilik girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek” dedi.

Bu uygulamanın aynı zamanda dava süreçlerini de hızlandıracağının altını çizen Kırık “Mahkemelerde ‘Bu belge sahte mi, üzerinde oynama var mı?’ tartışmaları yerine, karekod üzerinden doğrudan doğrulama yapılabilecek. Hem vatandaş hem yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulmuş olacak. Kısacası hem güven hem de pratiklik sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kırık, vatandaşların bu sisteme alışması için tavsiyelerini şu sözlerle anlattı:

"Özellikle teknik bilgiye çok hâkim olmayan kişiler için başlangıçta soru işaretleri doğabilir. Ancak devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla bu geçiş süreci kolayca aşılabilir. Uzun vadede Karekodlu senet sistemi, dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri hâline gelecektir."

Filigranlı ve güvenli senet dönemi başlıyor. Gamze Erdoğan’ın haberine göre, yeni düzenlemeye göre senetler artık filigranlı olarak basılacak ve resmi kayıt altına alınacak; kırtasiyelerden temin edilip elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek.

Senetlerin e-Devlet üzerinden güvenli şekilde düzenlenmesi planlanıyor ve üretim ile kayıt süreci Merkez Bankası veya yetkilendirilecek başka bir resmi kurum tarafından yürütülecek. Ayrıca, senetler tıpkı çeklerde olduğu gibi kontrollü bir şekilde dağıtılacak ve karekod sistemi sayesinde işlem detayları da takip edilebilecek.