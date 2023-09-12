Kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sırasında bir kiracının ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi S.A. ve kiracı S.B. kira konusunda uzun süredir tartışma yaşandı. Ev sahibi S.A. bir anlaşmazlık nedeniyle evden çıkmasını istedi. ve kiracı S.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı S.B. ev sahibi S.A.'yı bıçakladı. İhbar üzerine sağlık ekibi tarafından olay yerine sevk edildi ancak S.A tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.B.'yi gözaltına aldı. "Kasten yaralama" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından sabıkası uzun olan şüpheli adli makamlara sevk edildi.