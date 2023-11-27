Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre ev sahibi-kiracı ilişkisinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla uygulanan arabuluculuk sisteminde masraflar paylaşılacak. Artık kiracılar, arabuluculuk sürecinde doğan masrafları ev sahipleriyle birlikte üstlenecekler. Bu yaklaşım, taraflar arasında adil bir mali sorumluluk paylaşımı sağlamayı ve arabuluculuk sürecini daha adil bir hale getirmeyi hedefliyor.

Arabuluculuk Masrafları Ortak Ödenecek!

Kiracılarla ev sahipleri arasında kira anlaşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu arabulucuya başvurulması gerekiyor. Arabulucuda anlaşma sağlanması zorunlu olmasa da ilk toplantıya katılmak mecburiyetinde. İlk toplantıya katılmayan taraf, davayı kazansa dahi sonradan yapılacak yargılama ve arabuluculuk masraflarını tek başına ödemek zorunda kalacak. İlk toplantıya katılmayan bir tarafın, davayı kazanması durumunda kendi avukatının masraflarını da karşı tarafa yükleyemeyeceği ve bu masrafları kendi üstleneceği uyarısı yapıldı.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, 1 Eylül'de başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamalarındaki önemli bir detaya dikkat çekti. Zorunlu arabuluculuk uygulamalarının, biriken davaların ve uzayan yargılama sürelerinin üstesinden gelme çabası olarak ortaya çıktığını belirten Gündoğan, bu sürecin kilit noktasının ilk toplantı olduğunu vurguladı. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların mahkemede çözüm arama amacında olsalar dahi anlaşmazlık yaşandığında ilk arabuluculuk görüşmesine katılmalarını şiddetle tavsiye etti.