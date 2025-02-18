Yasal kira artış oranı %58 olarak belirlenmiş olsa da birçok mülk sahibi bu sınırın üzerinde zam yapıyor. İşletmeler de ani fiyat artışları yerine, her ay kademeli olarak fiyatlarını yükselttiklerini belirtiyor. Sürekli değişen fiyatlar nedeniyle restoranlar artık basılı menü kullanmamaya başladı. İşletme sahipleri, yemek fiyatlarındaki zamların temel sebebinin kira artışları olduğunu ifade ediyor.

Bazı esnaflar, "Kira yılda bir kez artıyor gibi görünse de gerçekte durum böyle değil" derken, bazıları ise “Mülk sahipleri zam yaptıktan kısa süre sonra tekrar artış talep ediyor, ‘Bu oran düşük kaldı, yeniden yükseltmeliyiz’ diyerek ek zam yapıyorlar” sözleriyle durumu özetliyor.

Ocak ayında yasal kira artış oranı %58 olarak açıklansa da birçok iş yeri sahibi bu sınırı aşarak daha yüksek oranlarda kira talep ediyor. Kiraların sürekli yükselmesi nedeniyle restoranlar fiyatlarını sık sık güncellemek zorunda kalıyor. StarTV Haber’e konuşan bir dönerci, kirasının 37 bin TL’den 73 bin TL’ye çıktığını belirterek, “Daha önce döneri 390 TL’ye satıyorduk, kira zammı sonrası fiyatı 405 TL’ye yükseltmek zorunda kaldık” dedi.

Esnaf kira sınırı istiyor

Bir diğer işletmeci ise şu an 18 bin TL ödediğini belirterek, “Beklenti 50 bin TL civarında. Benden 3 katını istiyor. Benim sattığım hamburger, 500 TL civarına çıkmam lazım ki bunu karşılayabileyim” diyor. Esnaf, kira artışlarına bir sınır getirilmesini istiyor.