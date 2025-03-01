Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli merkezli İstanbul, Edirne ve Hatay’da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 399 fişek, av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı, kılıç ve şiş, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.