Kırklareli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen mali suç operasyonunda çok sayıda silah, belge ve dijital materyal ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde mali suçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında merkezi Kırklareli olmak üzere İstanbul ve Kayseri illerinde 8 şüpheli şahsa ait 9 adres ile şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 104 adet dolu fişek, çelik tank içerisinde 16 litre şarap, toplam değeri 8 milyon TL olan 7 adet senet, 5 adet tapu, 8 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.Y., H.K., S.G., Y.İ., O.G., G.Ç., B.K. ve M.Ç. isimli 8 şüpheli şahıs, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.