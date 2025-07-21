Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek sıcaklıktan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, anız yakılmaması, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Biçerdöver ve balya makineleri çalışırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada olumsuzlukları gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.