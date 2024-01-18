Kırklareli’de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 79 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 5-11 Ocak tarihlerinde kaçak göçmenlere karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 79 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.