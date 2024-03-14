Kırklareli’de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimlerde 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.