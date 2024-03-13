Kırklareli’de telefon ile yaşlı çifti dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde ikamet eden R.E.’nin telefonu çaldı. Telefonda arayan kişi, R.E.’nin bir soruşturmada cinayet şüphelisi olarak adının geçtiğini belirterek, isminin geçmemesi için evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Daha sonra şüpheliler eve geldi. Şüpheliler R.E.’den bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını ve 8 çeyrek altın aldı.

Durumu fark eden yaşlı çift durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; D.S., D.Y., E.S., K.S. ve M.Ş.K.’yi Pınarhisar ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ziynet eşyaları bulundu. Bulunan ziynet eşyaları R.E.’ye teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.