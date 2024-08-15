Kırklareli’nde polis ekiplerince 15 günde 27 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 15 günde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 27 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.S., R.K. ve R.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.