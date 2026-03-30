İtalya’da, ünlü tabloların sergilendiği tarihi Villa dei Capolavori, maskeli bir çete tarafından yalnızca 3 dakika içinde soyuldu. Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Henri Matisse gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de yer aldığı yaklaşık 9 milyon avroluk koleksiyon hedef alındı. Güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle daha büyük bir kayıp önlenirken, İtalyan jandarması şüphelilerin peşine düştü.

3 DAKİKADA SANAT TARİHİ OPERASYONU

Louvre'daki skandaldan sonra tarihe geçen soygun, 22 Mart’ı 23’üne bağlayan gece gerçekleşti. Yüzleri maskeli ve son derece profesyonel olduğu belirtilen hırsızlar, müzenin kapılarını zorlayarak içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre çete, en değerli eserleri seçerek sadece 180 saniye içinde kayıplara karıştı. Magnani Rocca Vakfı, güvenlik sistemlerinin ve özel güvenliğin hızlı müdahalesi sayesinde hırsızların planladıkları tüm eserleri alamadığını açıkladı.

DÜNYA MİRASI TABLOLAR KAYIP

Çalınan eserler arasında sanat tarihinin mihenk taşları yer alıyor. Fransız ressamların ölümsüz eserleri olan Pierre Auguste Renoir’ın "Les Poissons", Paul Cezanne’ın "Tasse et plat de cerises" ve Henri Matisse’in "Odalisque sur la terrasse" isimli tabloları artık hırsızların elinde. Sanat tarihçisi Luigi Magnani’nin kişisel koleksiyonundan geriye kalan nadide parçaların piyasada satılmasının imkansız olduğu, ancak kara borsada el değiştirebileceği açıklandı.