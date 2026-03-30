Edinilen bilgiye göre Levent Çelik, Cumartesi akşamı işten çıktıktan sonra Görükle bölgesinde görüldü. Ancak o saatten sonra kendisine ulaşılamadı. Oğullarından haber alamayan aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Annesi Münire Çelik ve ağabeyi, iki gündür mahalle ve çevresinde gitmedik yer bırakmadıklarını ifade etti.



Aile, gencin çalıştığı iş yerine de gittiklerini ancak Levent Çelik’in işe de gelmediğini öğrendiklerini belirtti.

Oğlundan gelecek iyi bir haberi beklediklerini söyleyen anne Münire Çelik’in büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Levent Çelik’i gören veya yerini bilen vatandaşların durumu güvenlik birimlerine bildirmesi istenirken, ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor.