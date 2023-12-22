Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 15 - 21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 48 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.