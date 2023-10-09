Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 984 kaçak göçmen yakalandı, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 29 Eylül-05 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 984 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 20 araca el konuldu.