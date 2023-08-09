Kırklareli’nde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde evinde altınlarının ve parasının olmadığını fark eden kişi durumu ihbar etti. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi F.Ç. çalınan 1 adet akıllı telefon, 1 adet 200 Euro banknot, 1 adet 100 Euro banknot ve 3 Adet 1 gramlık 22 Ayar Altın ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan F.Ç’nin 27 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.