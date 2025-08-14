Eskişehir’den Bilecik’teki oğlunun nikah törenine gelen yaşlı bir teyze içinde 1 çeyrek altın ve 38 bin lira olan çantasını kaybederken, çanta duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu. İçindeki kimlikten çantanın sahibine ulaşılırken, sahibine teslim edildi.

Bilecik’te askeri personel olan oğlunu nikah töreni Bilecik’e gelen 57 yaşındaki Hatice Topbaş içinde 1 çeyrek altın ve 38 bin 340 lira parası olduğu çantasını kaybetti. Çanta kapalı pazar alanında Zehra Başyiğit tarafından bulundu. Başyiğit durumu hemen Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler çantayı açtığında içinde çanta sahibinin kimliğini buldular. Hemen şahsa ulaşan ekipler, çantayı sahibi teslim etti.

"Çıkan kimlikte kime ait olduğunu araştırdık sonunda sahibine ulaştık"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, çantanın sahibini müdürlüğü davet ederken, bir takım sorular sordu. Çantanın içindeki para miktarı ve altını bilen kadına çanta teslim etti. Öndersev, "Duyarlı bir vatandaşımız pazartesi günleri faaliyet gösteren kapalı pazarımızda bir çanta bulmuş. Zabıta Müdürlüğü bürosuna getirdi ve yapılan inceleme de içinde bir kimlik çıktı. Çıkan kimlikte kime ait olduğunu araştırdık sonunda sahibine ulaştık. Hep beraber içindeki parayla beraber kendisini olup olmadığını tespitini sağladıktan sonra çanta kendisine sahibine teslim ettik" dedi.

Çanta sahibi Hatice Topbaş ise başta çantasını bularak zabıtaya getiren Zehra Başyiğit ve ekiplere çok teşekkür etti.