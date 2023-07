Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile ilgili çerçevesinde Kırklareli ili yerel paydaş toplantısı gerçekleştirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi" projesi çerçevesine Kırklareli ili yerel paydaş toplantısına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kadın kooperatifleri başkanları, kamu kurum yetkilileri davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Yerel kalkınmanın önemli unsurlarından biri olan kadınlarımıza, göstermiş olduğu ilgiden ve vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Uysal, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı; Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" 15 Eylül 2021 tarihinde başladı. Proje ile kadınların istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin artırılması, kadın kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli bir ortam sağlanması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek ve desteklenerek kadınların güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan Yerel Paydaş toplantısı ile Kırklareli Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Yol Haritası ve Faaliyet Planı hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Bu hazırlık ve uygulamalar, Kırklareli ilimizin önceliklerinin belirleyip, ihtiyaçlarının ne olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Kadın kooperatifçilerimiz her zaman Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Kadınlarımız yaptıkları çalışmalarla bakanlığımız tarafından her yıl daha fazla destekleniyorlar. Kadınlarımızın her geçen gün sektörümüzde ki sayısının artması umut verici ve bizi teşvik eden bir durumdur. Bu yüzden bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün kapıları her zaman kadınlarımıza sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.