Tarım arazilerindeki zararlı haşerelerle mücadele konusunda oldukça etkili bir rol oynayan keklikler, Kırklareli’nde doğaya salındı.

Yaz aylarında artış gösteren haşerelere karşı mücadele eden keklikler doğaya zarar veren haşerelerle mücadele ederek çoğalmasını engelliyor. Doğa koruma ve destekleme mücadelesi çerçevesinde Kırklareli’nde 300 keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Genel müdürlüğümüz bünyesindeki Afyonkarahisar ili Şuhut Keklik Üretim İstasyonu’ndan tahsisi yapılan 300 adet çil kekliklerin doğaya salımı yapıldı" ifadelerine yer verildi.