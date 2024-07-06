663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık müsabakası öncesi başpehlivanlar pankart açarak A Milli Futbol Takımı’na destek verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) bu akşam oynanacak Türkiye - Hollanda maçı öncesi A Milli Takım’a bir destek de Kırkpınar’daki başpehlivanlardan geldi.

Başpehlivanlık ilk tur müsabakaları öncesi sahaya çıkan 40 başpehlivan, "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazılı pankart açtı. Hep birlikte ’bozkurt’ işareti yaparak milli takıma selam gönderen başpehlivanlar, başarı dileklerinde bulundu.