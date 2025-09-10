Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyreden Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi girişinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata (44) idaresindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) ve oğlu E.A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan E.A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde tedbir alırken, kamyon sürücüsü Turhan E. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA