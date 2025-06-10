Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi’ konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonundanda gerçekleşen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sevinç, TKDK Kütahya Koordinatörü Birsen Karaaslan, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katılım sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 Şubat 2025 tarihli ve 2024-43 sayılı Tebliğ çerçevesinde kırsal kalkınma yatırımları destek programı ele alındı. Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanacak projelerin İl Proje Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunan projelerin Bakanlığa iletilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, alınan kararların bölgeye ve üreticilere hayırlı olması temennisiyle sona erdi.