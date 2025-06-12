Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. 2025-2026 dönemine ilişkin hükümetin zam teklifi, yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na daha önce ortak taleplerini sunmuştu. Bu talepler arasında, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve ücretlere yüzde 50 oranında zam yapılması yer alıyor.

Ayrıca sonraki altı aylık periyotlarda yüzde 25 oranında artış talep edilirken, enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması isteniyor.