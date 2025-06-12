İnegöl Belediyesi, yılın her döneminde özel gün ve haftaları unutmadan vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı artırmayı, çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşatmayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Babalar Günü’de iki ayrı programla yine dikkat çekici bir organizasyona imza atıyor.

BABALAR GÜNÜ ÖZEL SANAT ATÖYLESİ DÜZENLENECEK

5-7 yaş arası çocuklar için hazırlanan “Babalar Günü Özel Sanat Atölyesi” Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’de iki ayrı seansta gerçekleştirilecek. Etkinlik, 13.00-14.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Her seans 25 kişi ile sınırlı olup, çocuklar atölyeye anneleri ile birlikte katılım sağlayabilecek. Yoğunluğa göre atölye seanslarında değişiklik yapılabileceği de belirtildi. Etkinliğe katılmak isteyenlerin https://afer.in/l/Z7TMR4 bu bağlantı üzerinden başvuru formunu doldurması gerektiği iletildi.

SPOR ŞENLİĞİ İLE ENERJİ DOLU BİR GÜN

6-12 yaş arası çocuklar ise aynı gün Kültür park içi Amfi Tiyatro önünde gerçekleşecek Spor Şenliği’nde buluşacak. Yaz Spor Okullarının başlangıç programı olan ve saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte; voleybol, basketbol, cimnastik, paten, masa tenisi, sportif tırmanış, badminton, step aerobik, yüzme, atletizm, akıl oyunları, satranç ve oryantring gibi birçok branşta eğlenceli etkinlikler yapılacak. Etkinlik için kayıt gerekmediği iletildi.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Babalar Günü vesilesiyle hazırlanan Babalar Günü Özel Sanat Atölyesi ve aynı güne gelen yaz spor okullarının başlangıcı olan Spor Şenliği etkinliklerinin aile bağlarını güçlendirmeye ve çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirerek tüm ilçe halkını programlara davet etti.