

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4750 ada 20 nolu parsel 508.91 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bina 8 milyon 7 bin 162,70 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi 5034 Ada 22 Parsel A Blok Zemin ve Asma Kat BB:9Fethiye mahallesi Ulu caddesi numara:52 adresindeki Baytaş apartmanında zemin kat+asma kattan meydana gelen 9 numaralı bağımsız bölüm 145 m2’lik dükkan 16 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesinde bulunan 150 m2’lik dubleks daire 7 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, 4742 Ada, 4 Parselde bulunan 257 m² arsa üzerindeki bina 14 milyon 413 bin 575,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr