TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, yeni sezon planları kapsamında kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırdı. Aynı zamanda mevcut sözleşmeleri biten futbolcuların durumu da netlik kazanmadı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin kulüplerine döndü. Bu oyuncuların ayrılmasının ardından gözler, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek diğer futbolculara çevrildi.

Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu'nun kontratları sona erdi. Bu isimlerle yeniden anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı henüz belli değil. Öte yandan Samet Bozkurt ve Kerem Dede gibi genç oyuncuların da geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon takımın omurgasını oluşturan Ahmet İlhan Özek, Yiğitali Bayrak, Bora Yılmaz, Abdullah Tazgel, Furkan Saki ve Mücahit Can Akçay'a ise üst liglerden transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Bu oyuncuların yeni sezon planlamasında yer almadığı ve transfer görüşmelerine açık oldukları ifade ediliyor.