Bu nedenle eğer botunuz çok kayıyor ve kendinizi buz pistinde hissediyorsanız yapmanız gerekenleri sıraladık. Bot alırken, vibram tabanlı botlar yerine kauçuk tabanlı botları tercih etmelisiniz. Vibram tabanlı botlar yani çoğunlukla piyasada satılan botlar outdoor diye adlandıracağımız arazilere uygun toprakta ve sert kayaların arasında kaymaz, yüksek sürtünme katsayısına sahip, esnek ve sağlamdır. Fakat bu botlar buzda paten gibi kaymaktadır.

1# Ellerinizi Ceplerinizden Çıkarın

Her an düşecekmiş gibi ayağınız aniden kayacakmış gibi hareket imkanını kısıtlamadan ellerinizi cebinize koymadan ve kısa adımlarla ayağınızı yere sürerek yürüyün. Böylece ani kaymalarda dengenizi sağlayacak ve düşmekten kurtulacaksınız.

2# Zımparalamak

Eğer botunuzu birkaç sene önce aldıysanız ve kaymaya başladıysa zımparalamak harika bir çözüm. Tabanlarını ince bir tabaka halinde zımparalarsanız botunuz eski özelliğine tekrar kavuşacak ve kaymamaya başlayacaktır.

3# Çivili Bot Zinciri Satın Almak

Şu günlerde kayan ayakkabılar için en güzel yöntem bot zinciri. Ayakkabınızın tabanına yerleştirdiğiniz bir aparat sayesinde artık botlar kaymayan bir tabana sahip olacaklar.

4# Çorap Giydirme

Kayan botların kaymasını engellemek için onların taban yüzeyini güçlendirecek bir başka öneride botu giydikten sonra üzerine çorap vb. birşey geçirmek kaymalarını engelleyecektir. Fakat kalabalık bir şehirde yada cadde üzerinde bu şekilde dolaşmak pek hoş bir görüntü vermeyecektir.

5# Çivi Çakmak

Tabanı yüksek ayakkabıların buz yüzeyine tutunmaları için çivi çakabilrisiniz. Herhangi bir nalbura giderek cam çivisi benzeri başı pürüzlü çiviler edinerek tabanı delmeyecek boydaki çivileri botunuzun altına çakabilirsiniz buda buzve karda botunuza fazladan tutunma hissi sağlayacaktır.

6# Kauçukla Taban Kaplatma

Botunuzun tabanı uygunsa ayakkabı tamircisine giderek tabanı kauçukla kaplatıp kaymaz bir yüzey elde edebilirsiniz. Bu sizi kış boyu karda korkmadan yürütecek ve düşmenizi büyük olasılıkla engelleyecektir.

7# Saç Spreyleri

Botunuzun altına dışarı çıkmadan önce saç spreyi sıkarak karda kaymasını engelleyebilirsiniz. Saç spreyleri saçınıza yapışıp orada tutunarak dağılmasını engellediği gibi bot tabanına yapışarak kar ve buz ile kayan bot tabanının etkileşime geçmesini engelleyecektir.