Genç MÜSİAD’ın düzenlediği Altın Konteyner İhracat Ödülleri programında Türkiye'nin ihracat başarısına katkı sunan genç girişimcilere ödül verildi.

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, MÜSAİD Genel ıBaşkanı Burhan Özdemir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta ile dernek üyeleri katıldı.

Programda Genç MÜSİAD İnegöl Mobilya ve İhracatı Geliştirmeden sorumlu yönetim kurulun üyesi Alperen Avcı ile Genç MÜSİAD üyesi Furkan Avcı ödül aldı.

E.M.Avcılar Mobilyası firması sahibi Alperen ve Furkan Avcı kardeşleri ödül töreninde MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu yalnız bırakmadı.