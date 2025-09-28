Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin altında yatan hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

Dr. Çakır, halsizlik ve yorgunluğun sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve metabolik birçok problemin habercisi olabileceğine dikkat çekerek, "Mevsimsel geçişler, yoğun yaşam temposu ve stres derken, birçok kişi kendini sürekli yorgun ve halsiz hissettiğini dile getiriyor. Ancak bu şikayetler geçici olmaktan çıkıp kronik hale geldiyse, mutlaka ciddiye alınmalı. Yorgunluk masum olmayabilir. Her gün dinlenmiş uyanmak yerine bitkin kalkıyor, gün içinde enerjinizi toparlayamıyor ve sosyal hayatınıza dahi devam etmekte zorlanıyorsanız, bu bir uyarı sinyalidir. Özellikle bu durum iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa, altta yatan nedenlerin araştırılması şart" ifadelerini kullandı.

"Takviyeye başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı"

Toplumda sık yapılan hatalardan birinin, halsiz hissedildiğinde bilinçsizce vitamin ya da enerji takviyesi almak olduğunu söyleyen Dr. Çakır, "Demir eksikliği ve anemi, tiroid bezinin yavaş çalışması (hipotiroidi), b12 ve d vitamini eksiklikleri, kronik stres ve depresyon, uyku bozuklukları ve uyku apnesi, şeker hastalığı (diyabet), karaciğer ve böbrek hastalıkları, bu gibi durumlar genellikle basit kan testleriyle teşhis edilebilir ve uygun tedaviyle kişinin yaşam kalitesi kısa sürede yükseltilebilir. Birçok kişi B12, demir ya da multivitamin takviyeleriyle kendini tedavi etmeye çalışıyor. Ancak bu maddelerin fazlası da en az eksikliği kadar zararlı olabilir. Bu yüzden herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı" şeklinde konuştu.

"Mümkün olduğunca stresten uzak durun"

Yapılması gerekenleri anlatan Dr. Mehmet Çakır, "Halsizlik ve yorgunluk 2 haftadan uzun süredir devam ediyorsa. Sabahları dinlenmiş uyanamıyorsanız. Uykuya rağmen gün boyu kendinizi bitkin hissediyorsanız. İştahsızlık, kilo kaybı, unutkanlık gibi ek şikâyetler başladıysa. Günlük yaşam kaliteniz düştüyse. Yaşam Tarzınızda Küçük Değişiklikler, Büyük Etkiler oluşturabilir. Uyku düzenine dikkat edin. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Bol su tüketin. Egzersizi ihmal etmeyin. Mümkün olduğunca stresten uzak durun" diye konuştu.