

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolu kenarındaki tarlalık alanda meydana geldi.

Ahmet Kılıçaslan(25), Fehmi P.(26) ve Burak S.(25), Rus uyruklu Anzhela A.(21) ile birlikte karşı gruptaki Fırat D.(20) Cahit E.(21), Samet S.(22), Emre S.(20), Serhat S.(19), Baran Ş.(22) ve Mesut T.(18) arasında daha önceden kız meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek ve tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet S. İse Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

EVLERE BASKIN

Jandarma komutanlığı ekipleri silahlı kavgaya karışan 11 kişinin evine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada silahlı kavgada kullanılan 6 ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şahsın sorgulaması sürüyor.