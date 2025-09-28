Timsah, evinde konuk ettiği Isparta’ya 1-0 mağlup oldu.
45’ İlk yarı 0-0 eşitlikle kapandı.
62’ Baran Beşyiğit Isparta’yı öne geçiren golü attı.
Bursaspor’un ilk 11’i: Kerem Matışlı (98), Alperen Babacan (24), Ertuğrul Ersoy (4), Taha Batuhan Yayıkcı (57), Sefa Narin (6), Tayfun Aydoğan (8), Sertaç Çam (1), İlhan Depe (11), Barış Gök (93), Tunahan Ergül (5), Emrehan Gedikli (9).
Isparta 32 Spor Kulübü’nün ilk 11’i: Onur Can Özdemir (1), Kamil İçer (4), Ertuğrul Kurtuluş (5), Kaan Yüksel (6), Ziya Alkurut (7), Baran Başyigit (20), Alperen Pak (22), İsmail Hakkı Doğan (23), Hasan Kaya (28), Hüseyin Öztürk (32), Kerem Baykuş (61).
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT