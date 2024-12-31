Diyetisyen Dila Abdik, kış mevsiminde soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğünü belirterek, beslenme ile bağışıklığa destek olunabileceğini vurguladı.

Kış aylarında soğuk hava ve azalan güneş ışığı ile birlikte bağışıklık sistemi zorlanabiliyor. Kış aylarında bağışıklığı desteklemek için dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Diyetisyen Dila Abdik, “Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmek, vücudumuza gerekli vitamin ve mineralleri doğrudan kazandırır. Kış aylarında portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciyeler, C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklığı destekler. Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi turpgiller, antioksidan içeriği ile öne çıkar. Ayrıca, balkabağı ve havuç gibi A vitamini kaynakları, solunum yollarının sağlığını destekler. Tabağınızı renklendirmek, yalnızca göz zevkinizi değil, bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bağırsak sağlığı, bağışıklık sistemimizin temel taşlarından biridir. Yoğurt ve turşu gibi probiyotik açısından zengin besinler, bağırsak florasını destekler ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir” dedi.

Soğuk havalarda susama hissi azalsa da vücudun suya ihtiyacı var

Dyt. Abdik, “Baharatlar, yemeklerinize lezzet katarken aynı zamanda bağışıklığı da destekler. Zerdeçal, anti-enflamatuar özellikleriyle bilinirken, zencefil solunum yollarını rahatlatarak şifa verir. Tarçın ve karanfil ise yüksek antioksidan içeriği ile öne çıkar. Soğuk havalarda susama hissi azalsa da vücudumuzun suya olan ihtiyacı devam eder. Yeterli sıvı almak, toksinlerin vücuttan atılmasını ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar. Suya ek olarak, bitki çayları ve şekersiz kompostolar da harika bir alternatif oluşturur” diye vurguladı.

Kış aylarında D vitamini seviyeleri düşer

Bağışıklık sistemi için proteinlerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dyt. Abdik, “Tavuk, balık, yumurta gibi kaliteli protein kaynaklarının yanı sıra, badem, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 açısından zengin besinler de tüketilmelidir. Omega-3, iltihaplanmayı azaltır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla D vitamini seviyeleri düşebilir. D vitamini takviyesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktor kontrolü önemlidir. Ayrıca, somon, sardalya ve yumurta gibi D vitamini kaynaklarını sofranıza ekleyerek bu desteği artırabilirsiniz” dedi.

Kış aylarında bağışıklığınızı desteklemek için çeşitli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dyt. Abdik, “Doğru besinleri tercih ederek, enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir vücuda sahip olabilirsiniz. Unutmayın, bağışıklık sisteminizin gücü, tabağınızdan başlar” ifadelerini kullandı.