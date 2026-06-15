Yangın, saat 03:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Karandeniz Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde bulunan gecekondu da yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler, bitişik haldeki diğer 2 gecekonduya da sirayet etti. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında 1 gecekondu kullanılamaz hale gelirken sirayet ettiği 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yangın anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.