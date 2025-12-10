Çöp konteynerini karıştıran 1 anne ve 3 yavru ayının, bölgede kar yağmasına rağmen hala kış uykusuna yatmamaları dikkat çekti.

Olay, Uludağ eteklerinde gece saatlerinde meydana geldi. Yiyecek arayışına çıktığı tahmin edilen anne ayı ve yavruları, bir süre çöp konteynerini karıştırdıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada benzer görüntülerle karşılaşan vatandaşlar, ayıların kış mevsimi ve Uludağ'a kar yağmasına rağmen kış uykusuna geçmemelerine anlam veremediklerini ifade ediyor.



