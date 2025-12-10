

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletle seyri halindeki bir sürücü, önündeki aracın yavaşlaması nedeniyle bir anda fren yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, yoğun araç trafiğinin olduğu cadde üzerinde yere düştü. Kazayı fark eden sürücüler hemen yaralının yardımına koştu. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü herkese derin bir nefes aldırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Tahkikat başlatılan kazayla ilgili, takip mesafesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Kaynak: İHA