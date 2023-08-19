Taksi şoförü tarafından “kısa mesafe” nedeniyle araca alınmayan ve darp edilerek hayatını kaybeden Faslı adam, Bursa’da defnedildi.

Yaklaşık 11 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çeşitli işlerde çalıştı. Doumane, bir dönem gece kulübünde bodyguardlık yaptı. Bu süre içerisinde ikamet izninin süresi dolan adam, ülkesi Fas'a döndü.

EVİNE GİTMEK İÇİN TAKSİYİ DURDURDU

3 ay sonra geri gelen adam, ikamet iznine başvurarak sonucunu beklemeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne giden adam, sabah saatlerinde kulüpten çıktı. Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.

KISA MESAFE DİYE GÖTÜRMEDİ

Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile Faslı adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle taksici, adamı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan Fas uyruklu adam, taksicinin üzerine yürüdü ve kavgayı sürdürdü.

Taksici, üzerine gelen Doumane'yi yumrukla bir kez daha yere düşürdü. Başını asfalt zemine çarpan adam, olduğu yerde hareketsiz şekilde kaldı. Hastaneye kaldırılan Doumane doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, taksici ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adli Tıp Morgundaki işlemleri tamamlanan Faslı adamın cenazesi yakınları tarafından, Bursa’nın İznik ilçesine getirildi. Eşrefzade Camii’nde cenaze namazı kılınan Doumane yakınlarının gözyaşları eşliğinde İznik’te defnedildi.