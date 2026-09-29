

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bu takım 2,5 sene önce C Ligi'ndeydi, benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve şu an A Ligi'ndeyiz. Bu ligde seviye farklı, 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil, Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz, bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon Euro, bizim 417 milyon euro. Sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı, futbolcularıma kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. İlk 30 dakika maça çok kötü başladık, alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik, ıslıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı reaksiyon gösterdik 3-1 yaptık. 4-1 olunca istediğimiz sonuç olmadı. Başkanla alakalı konuşmam gerekirse sadece galibiyetler değil mağlubiyetlerde de fikir alışverişi yaparız. Futbolcularımızın ve bizim şöyle bir ders almamız gerekiyor; öz güveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.



"Herkesin milli takımımıza sahip çıkması gerektiğine inanıyorum"

A Ligi’nde eksikliklerden dolayı tam kadro mücadele edemediklerini belirten Montella, "Futbolcularımızın sadece benim tarafımdan değil, hepimizin desteğine ihtiyacı var. Barış ve Kerem, ikisi de kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim elimde olsa bu kadar çok pozisyon dışında oynayan oyuncuya desteklerimi esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor. Herkesin milli takımımıza sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda kendi takımında sürekli oynayan Türk forvet yok, gol atan Türk forvet yok" şeklinde konuştu.

Bu seviyede yeni futbolcuları kadroya dahil etmenin kolay olmadığını aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Önünü kapatmaktansa kademeli entegre etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kenan, Hakan, Mert Müldür yoktu ama sahada Orkun vardı. Uzun zamandır sakatlığı vardı, her şeye rağmen kalıp fedakarlık yapmak istedi. Bu seviyede zorlamak yerine, günden güne entegrasyonu sağlayıp, hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum"

'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren Vincenzo Montella, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var, futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız, bana suç atabilirsiniz. Futbolcularımızın arkasında durmaya devam edeceğim. Kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek, devam etmesini de biliriz. Böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" diye konuştu.



"Futbolcularımızın sonuna kadar arkalarındayız"

İkinci yarıda takımın gösterdiği reaksiyonu beğendiğini söyleyen Montella, "Şartlara rağmen reaksiyon göstermemiz beni gururlandırdı, pes etme ruhuna sahip olmadığını gösteriyor. Islıklamaları olabilir ama birinci yediğimiz golde Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları beni derinden üzdü. Futbol hatalar oyunu, herkes hata yapabilir, desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı? Böyle büyük iki hocanın o durumlarda mücadele vermesinden sonra biz buralara geldiysek de A'dan, B'ye geçersek de kimse bana kızmaz diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımızın sonuna kadar arkalarındayız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Şunu net olarak görebiliyoruz, bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel rejenerasyonun, fiziksel rejenerasyon kadar değerli olduğunu gördük. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İlk 30 dakika neler olduğuyla ilgili sorulan soruya İtalyan teknik direktör, "Bilinçaltınızda bu tarz maçlara yüzde 100 konsantre olmazsanız, bireysel olarak değil takım halinde bazı şeyleri eksik yapmaya başlıyorsunuz. Bazı müdahalelere geç kalıyorsunuz ve takım halinde etkileniyorsunuz. Bunu eksiklik olarak görüp ders çıkarıp daha iyisini yapabiliriz" dedi.



"İlk 30 dakikada hak ettiğimizi ama ondan sonra biraz abartıldığını düşünüyorum"

Taraftarların ıslıklamasıyla ilgili ise Vincenzo Montella, "İlk 30 dakikada beklentilerin altında kaldığımız için hak ettiğimizi düşünüyorum ama ondan sonra biraz abartıldığını düşünüyorum. Herkesin ayaklarının yere basması gerekiyor. Futbola bağlılığınızı ve tutkunuzu anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum. Bazen havaya girmememiz lazım diye düşünüyorum. Bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Bu stadyumda oluşabilecek tutkuyu biliyorduk. Kolay bir maç havası hiçbir zaman oluşturmamız ve eksiklerimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İtalya’nın beklentilerinin dışında oyun sergilemediğini belirten Montella, "Orta sahada mesafeyi koruyamadık, rakiplerimiz alan buldu. İkinci yarıda taktiksel değişiklik yapmadım, sadece futbolcularımıza yapmaları gerekenleri hatırlattık ve oyuncularımız inanç kazandılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA