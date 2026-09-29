Gram altının alış fiyatı 6 bin 479 TL, satış fiyatı ise 6 bin 566 TL olarak kaydedildi. 22 ayar altın 5 bin 924 TL’den alınırken 6 bin 140 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 557 TL, satış fiyatı 4 bin 760 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 615 TL, satış fiyatı 10 bin 715 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın 10 bin 404 TL’den alınırken 10 bin 525 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 21 bin 231 TL, satış fiyatı 21 bin 423 TL seviyesinde. Tam altın ise 42 bin 332 TL’den alınırken 42 bin 721 TL’den satışa sunuluyor.