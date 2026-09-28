İzmir’de görülen boşanma davasında çiftin karşılıklı suçlamaları dikkat çekti. Dosyada, kadının gece geç saatlerde temizlik yaparak evdeki kişileri rahatsız ettiği, erkeğin ise eşini evden uzaklaştırdıktan sonra kapının kilidini değiştirdiği iddiaları yer aldı.

Karşılıklı açılan boşanma davalarında mahkeme, tarafların davranışlarını kusur değerlendirmesi kapsamında ele aldı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay, davada her iki tarafı da eşit kusurlu kabul etti. Böylece gece saatlerinde yapılan ve evdekileri rahatsız ettiği belirtilen temizlik, boşanma davasında kusur olarak değerlendirildi.

Karara ilişkin görüşlerini paylaşan vatandaşlardan biri, “Boşanma sebebi olamaz. Bu bir istisnai bir durum olmuş. O kapının anahtarı neden değişiyor ki?” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise gece temizliğiyle ilgili, “Ev hanımı ise gece temizlik yapması saçma. Çalışan insansa okey. Gece temizlik yapması gerekiyordur.” dedi.

GECE TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI VATANDAŞLARI İKİYE BÖLDÜ

Bazı vatandaşlar gece temizliğinin boşanma sebebi olmasını doğru bulmazken, bir vatandaş “Yook, bence sayılmaz. Temizlik beni rahatsız eden bir durum değil.” şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise eşlerin birbirlerinin koşullarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Bence herkes birbirinin durumlarına saygılı olması gerekiyor.” dedi.

Kararla ilgili vatandaşların görüşleri farklılık gösterirken, Yargıtay'ın değerlendirmesinde her iki tarafın da eşit kusurlu kabul edildiği belirtildi.

Show TV’de yer alan habere göre, İzmir’deki boşanma davasında verilen karar, gece temizliğinin de belirli koşullarda boşanma davasında kusur değerlendirmesine konu olabileceğini ortaya koydu.

, davada her iki tarafı da eşit kusurlu kabul etti. Böylece gece saatlerinde yapılan ve evdekileri rahatsız ettiği belirtilen temizlik, boşanma davasında kusur olarak değerlendirildi.

Karara ilişkin görüşlerini paylaşan vatandaşlardan biri, “Boşanma sebebi olamaz. Bu bir istisnai bir durum olmuş. O kapının anahtarı neden değişiyor ki?” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise gece temizliğiyle ilgili, “Ev hanımı ise gece temizlik yapması saçma. Çalışan insansa okey. Gece temizlik yapması gerekiyordur.” dedi.