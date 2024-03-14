Kışın geldiği şu günlerde cilt kuruluğu birçok kişide problem yaratmaya başlar. Soğuk havanın sebep olduğu cilt kuruluğu bir yandan cildi yaşlandırırken, bir yandan da ciltte kızarıklık ve çatlamalara bağlı olarak egzama, dermatit, sedef ve sivilceler gibi cilt hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açar. Bu sebeplere bağlı olarak cildin kurumasını engelleyici tedbirler almak gerekir.

Kişiden kişiye değişmekle birlikte vücudumuzda cildimizin en kuru olduğu yerler kollar ve bacaklardır. Cilt kuruluğunun şiddeti başta yaş olmak üzere; sağlık durumu, yaşanan coğrafi bölge ve açık alanlarda geçirilen zamana bağlıdır. Özellikle banyo veya duş yaptıktan sonra ciltte hissedilen gerilme şeklinde kendini gösteren cilt kuruluğu, kaşıntıya da sebep olabilir. İnce çatlaklar ve kırışıklıklar zamanla derinleşebilir ve çatlaklardan kanama bile olabilir.

Cilt kuruluğuna yol açan faktörler nelerdir ?

Hava durumu: Cildin en kuru olduğu zaman kış aylarıdır. Kışın hem ısı hem de nem miktarı düşmektedir. Cilt soğuğa maruz kaldığında, deri altındaki damarlar daralır ve içlerinden geçen kan miktarı da azalır. Buna bağlı olarak hem cildin beslenmesi azalır hem de cilt altındaki yağ bezlerinin çalışması yavaşlar. Bu durumda cilt hassaslaşır, kurur ve cilt üzerinde çatlamalar meydana gelir.

Ortamda nem azalması: Kış aylarında ısınmak için kullanılan sobalar, kaloriferler, şömineler ve çeşitli ısıtıcılar ortamın nemini azaltarak deriyi kuruturlar.

Sıcak banyo veya duş: Uzun süreli sıcak banyo yapmak veya duş almak cildi kurutur.

Klorlu havuzda yüzme: Artık kışın da kapalı havuzlarda yüzme yaygınlaşmıştır. Hem yüzme havuzlu sitelerde yaşayanların sayısı artmakta, hem de birçok yerde kapalı havuz bulunmaktadır. Özellikle bol klorlu havuzlarda yüzdükten sonra ciltte kuruma olur.

Sabun ve deterjanlar: Temizlenirken kullandığımız sabun ve deterjanlar cildin nemini alır. Saçlarımızı yıkarken kullanılan şampuanlar da saç derisini kurutur.

Kimlerin cildi daha fazla kurur ?

Yaşı 40'ın üzerinde olanlar,

Nem oranı düşük yerlerde yaşayanlar,

Kuru veya soğuk iklimlerde yaşayanlar,

Devamlı su ile çalışmak zorunda olanlar.

Cildi kuruluğu nelere sebep olur ?

Cildi kuruyan kişiler önlem almazsa halk arasında egzama adı verilen "atopik dermatit" gelişir. Atopik dermatit deri üzerinde kaşıntılı ve kızarık alanlar bulunan bir deri hastalığıdır.

Deri kurudukça üzerinde ince çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklardan deri içine giren mikroplar deri enfeksiyonlarına da yol açabilir.

Cilt kuruluğu nasıl engellenebilir ?

Öncelikle cilt kuruluğuna sebep olan etmenlerden uzak durmak gerekir. Örneğin çok uzun süren sıcak banyo veya duş yapılmamalıdır. Cilt üzerinde bulunan ve yağ bezleri tarafından üretilen bu doğal yağ tabakası cildi nemli tutan bir katman olup uzun süreli sıcak su ile yapılan banyo neticesinde yıkanıp yok olur. Banyo süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Banyo yaparken de sıcak su yerine ılık su tercih edilmelidir.

Banyo ve duş yaparken kullanılan sabun veya duş jellerinin içeriğinde yağ ve nemlendirici bulunmalıdır.

Cilt tipine uygun nemlendirici kremler kullanılmalıdır. Gliserin, laktik asit ve hyalüronik asit gibi maddeler içeren nemlendiriciler, deride bulunan nemin kaybolmasını da engellerler. Nemlendiriciler en az sabah, öğle ve akşam olmak üzere, günde birkaç kez uygulanmalıdır.

Kuru cildi olanlarda bebe yağları da kullanılabilir. Bebe yağları cilt nemli iken kullanılmalıdır. Böylece derinin neminin buharlaşması engellenmiş olur. Özellikle banyodan sonra cilde uygulanacak nemlendiriciler cildin nemli kalmasını sağlayacaktır.

Cildin hava almasını sağlayacak giysiler giyilmelidir. Pamuklu ve ipekli giysiler cildin havalanmasını sağlar. Kış aylarında yünlü giysiler direk olarak cildin üzerine giyilmemeli, pamuklu bir atletin üzerine giyilmelidir.

Ortam nemlendiricileri kullanılmalıdır. Evlerdeki kuru havanın engellenebilmesi için nemlendirme cihazları kullanılabilir. Böylece ısıtıcı, soba, kalorifer, şömine gibi ısı kaynakları sebebiyle ortamın kuruyan havası nemlenir ve cildin kuruması önlenir.

Kışın soğuk havalarda su içimi unutulmakta veya ihmal etmektedir. Halbuki kış aylarında da vücut suya ihtiyaç duymaktadır. Derinin kurumasını engellemek için kışın da bol su içilmelidir.

Evde ısıtıcıları açıp ortamı çok fazla ısıtmak yerine, makul sıcaklıkta üzerinize bir kat fazla giyerek oturulmalıdır. Böylece yüksek ortam ısısının cildi kurutması engellemiş olur.

Kış aylarında sokağa çıkıldığında soğuk havanın ve soğuk rüzgarın cildi kurutmasını engellemek için bere, kaşkol gibi giysiler kullanılmalıdır.

Eller kışın soğuk havaya daha fazla maruz kalır ve derisi de daha ince olduğundan hemen kuruyup çatlar. Bu yüzden soğuk havalarda eldivensiz sokağa çıkılmamalıdır.

Dudaklar da soğuk havadan korunmalı, çatlamalardan korumak için dudak kremi ile nemlendirilmelidir. Soğuk havada dudaklar yalanmamalıdır.

Tırnaklar da soğuk havadan etkilenmekte ve kırılmaktadır. Bunu önlemek için tırnak kremleri kullanılmalıdır.