Kişinin madde kullandığını, davranış değişikliklerinden anlamak mümkündür. Kişinin zamanla aile ve sosyal ilişkilerinde ciddi azalmalar görülür. Evin içindeyken bile madde kullandığı anlaşılmasın diye sıklıkla odasında zaman geçirdiğini görebiliyoruz. Bununla birlikte kendine bakımında azalma, madde kullanmayan arkadaşlarıyla daha az görüştüğü, daha çok para harcadığını görebiliyoruz. Eğer öğrenciyse, ders başarısında azalma görülmektedir. Okulu daha çok kırdığını görebiliyoruz. Eğer bir çalışan ise, iş performansında ciddi azalmalar görebiliyoruz. Bununla birlikte madde kullandıktan sonra fiziksel görünümünde, yüzünde veya gözünde kızarmalar görme şansınız mümkündür.

Ağız çevresinde, kullandığı maddeye bağlı olarak tahrişler görmeniz mümkündür. Bazı maddelerde kişinin nefes almakta zorluk çektiğini ve burnundaki kılcal damarlarının tahriş olmasına bağlı daha sık kanamalar olduğunu görmeniz mümkündür. Eğer kişi son dönemlerde sıklıkla kullanılan sentetik maddelerle birlikte halüsinasyonlar ve hezeyanlar gördüğünü, dolayısıyla evin içinde kendi kendine konuşan bir yakınınızın bağımlı olduğunu sizlere düşündürebilir.