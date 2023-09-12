Kısırlık; evli çifler için büyük bir sorun oluşturuyor. Öncelikle kısırlığın nedenleri , tedavisi ve kısırlık testlerinin yapılması gerekiyoır. Çiflerin çocuk sahibi olmaları evlilik için çok önemli bir konu iken bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Kısırlık genelde çiftlerin bir yılı aşkın bir süre cinsel ilişki yaşarken korunmasız olmasına rağmen hamile kalamaması durumunda meydana geliyor. Bu durumun nedenlerini belirlemek için erkek ve kadında kısırlık testleri yapılması gerekiyor. Erkeklerde yapılan kısırlık testlerinde spermlere, sperm sayılarına, sperm davranışlarına, spermlerin sağlıklı olup olmadığına, sperm dayanıklılığına gibi sorunlara bakılıyor. Kadınlar ise yumurtalıklara, tüplerin açık olup olmadığına, hormonlara bakılıyor. Tüm bu testlere rağmen hem erkekte hem de kadında sebebi belirlenemeyen kısırlıklarda bulunuyor.

Kısırlık Tedavisi Nasıl Olur

Erkek kısırlığı tedavisi için spermler yapılan testlerle kontrol edilir. Sperm sayısındaki azlık kısırlıkta büyük etki oluşturuken bu durum çözümsüz değildir. Öncelikle sperm testleri sonucu çocuk sahibi olamamanın nedenleri belirlenir ve ona uygun bir tedaviye başlanır. Örneğin sperm sayısında oldukça düşük miktarlar bulunuyorsa sperm arttırıcı yöntemler uygulanır. Hiç spermi bulunmayan erkeklerde ise ameliyat yoluyla dokudan sperm alınarak sperm üretmek mümkündür. Bununla birlikte sperm hareketlerinde de bir zayıflık görülebilir. Bu durumda tüp bebek gibi yöntemer uygulanarak özel koşullarda yumurtalıklara sperm yerleştirilerek döllenme sağlanabilir.

Kısırlık Tedavisi Olurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kısırlık tedavisi olurken öncelikle doktorun dediklerine harfiyen uymanız gerekir. Hem testlerden alınan sonuçların doğru çıkması hem de tedavinin başarılı olabilmesi için bu ön koşuldur. Kısırlık tedavisinde kesinlikle doktorun söylemediği ilaçları ve bitkisel tedavi yöntemlerini denemeye kalkmayın. Bu tür yöntemler tedaviyi aksatabilir hatta imkansız hale getirebilir. Tedavi olurken öncelikle eşlerin stres seviyelerinin ve kaygılarının azalması gerekir. Bu durum sağlıklı sperm elde edebilmek için son derecede önemlidir.

Kısırlık Tedavisinde Başarı Oranı Nedir

Kadın ve erkeklerde belirlenemeyen türden kısırlıkların ve kadınlarda yumurta üretiminin sıfır olduğu durumlar ve tüplerin açılamaması gibi durumlar dışında yüzde 80 oranlarında ksıırlığın tedavisi mümkündür. Eşlerin bu konuda birbirine yardımcı olmaları gerekir.