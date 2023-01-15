İnegöl Emniyet Müdürlüğü Polis merkezi Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor.

Geçtiğimiz gün Turgutalp Mahallesi Uzay sokakta bulunan bir sitenin bahçesinden bisiklet çalınmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüpheliyi tespit ettiler. Araştırma sonucu şüpheli B.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulama sonucu şüpheli, çaldığı bisikleti nereye sattığını itiraf etti. Bisiklet ekiplerce bulundu ve sahibine teslim edildi.